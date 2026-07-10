الجزائر تتصدر موردي الغاز لإسبانيا بحصة 42.7%

خلال ماي 2026

حافظت الجزائر على موقعها كأكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا خلال عام 2026، بعدما بلغت صادراتها 13,367 جيغاواط ساعة خلال شهر ماي الماضي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 64.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ومستحوذة على 42.7% من إجمالي واردات الغاز الإسبانية خلال الشهر، وفق ما أوردته صحيفة “لاراثون” الإسبانية استنادًا إلى بيانات مؤسسة احتياطيات المنتجات البترولية الاستراتيجية الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن الجزائر عززت ريادتها في السوق الإسبانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بعدما بلغت صادراتها 53,770 جيغاواط ساعة بين جانفي وماي، بزيادة قدرها 8.6% على أساس سنوي، لتظل بذلك المصدر الرئيسي للغاز بالنسبة لإسبانيا.

وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز موردي الغاز لإسبانيا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، تراجعًا في حضورها خلال ماي، إذ بلغت صادراتها نحو 4,763 جيغاواط ساعة، بانخفاض قدره 48.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت حصتها من إجمالي الواردات الشهرية إلى 15.2%.

وأضافت “لاراثون” أن الواردات الإسبانية من الغاز الأميركي خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي بلغت 51,852 جيغاواط ساعة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم استمرار الولايات المتحدة كمورد استراتيجي للسوق الإسبانية، حيث بلغت إمداداتها خلال السنة المتحركة الأخيرة 108,382 جيغاواط ساعة، مع نمو سنوي قدره 31.8%.

في المقابل، استفادت روسيا من تراجع الإمدادات الأميركية، حيث رفعت صادراتها من الغاز إلى إسبانيا خلال ماي بنسبة 58.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 8,726 جيغاواط ساعة، ما منحها حصة بلغت 27.9% من إجمالي الواردات الشهرية، وجعلها ثاني أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا خلال الشهر بعد الجزائر.

وبلغت واردات إسبانيا من الغاز الروسي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 31,699 جيغاواط ساعة، بزيادة 38.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما وصلت خلال السنة المتحركة الأخيرة إلى 51,388 جيغاواط ساعة، رغم تسجيل تراجع سنوي قدره 17.2%.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى إسبانيا يعكس خصوصية السوق الإسبانية، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال وتمتلك قدرة مرتفعة على استقبال الشحنات من مصادر متعددة بفضل شبكة محطات إعادة التغويز، ما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بدول أوروبية أخرى تسعى إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

وبحسب البيانات ذاتها، بلغ إجمالي واردات إسبانيا من الغاز خلال ماي 31,313 جيغاواط ساعة، بزيادة سنوية قدرها 1.8%، حيث استحوذ الغاز الطبيعي المسال على الحصة الأكبر بـ19,632 جيغاواط ساعة، مقابل 11,680 جيغاواط ساعة من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وتؤكد أرقام “لاراثون” استمرار الدور المحوري للجزائر في تأمين احتياجات إسبانيا من الغاز، في وقت تشهد فيه سوق الطاقة الأوروبية إعادة ترتيب لخريطة الموردين، مع تراجع نسبي للإمدادات الأميركية وعودة روسيا إلى تعزيز حضورها في السوق الإسبانية.