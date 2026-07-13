الجزائر تتصدر موردي الغاز لإسبانيا بـ 64.23 تيراواط/ساعة

خلال النصف الأول من عام 2026 وفق بيانات شركة تشغيل شبكة الغاز الإسبانية "إيناغاز":

حافظت الجزائر على صدارة قائمة أكبر موردي الغاز إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت صادراتها نحو 64.23 تيراواط/ساعة، ما يمثل 33.9 بالمائة من إجمالي واردات مدريد من الغاز الطبيعي والمسال، متقدمة على الولايات المتحدة وروسيا، وفق بيانات شركة تشغيل شبكة الغاز الإسبانية “إيناغاز” نقلتها منصة “الطاقة” المتخصصة.

ووفقًا للبيانات ذاتها، سجلت صادرات الجزائر إلى السوق الإسبانية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2026 ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغت الكميات المصدرة هذا العام نحو 64.22 تيراواط/ساعة، موزعة بين 59.63 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي و4.59 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال، مقابل 61.57 تيراواط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات إسبانيا من الغاز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 189.51 تيراواط/ساعة، منها 68.54 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمائة، و120.97 تيراواط/ساعة من الغاز المسال بنسبة 64 بالمائة، وهي مستويات قريبة من المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، التي بلغت 189.64 تيراواط/ساعة.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، لاسيما الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران وتعطل جزء من الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما عزز أهمية الموردين القادرين على ضمان استقرار التموين.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية ضمن قائمة موردي الغاز لإسبانيا خلال النصف الأول من 2026، بنسبة 29.4 بالمائة، وبإجمالي 55.77 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، تلتها روسيا بنسبة 19.7 بالمائة، بعدما بلغت صادراتها 37.36 تيراواط/ساعة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 43 بالمائة على أساس سنوي.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3 بالمائة، بإجمالي 13.79 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، فيما احتلت البرتغال المرتبة الخامسة بنسبة 2.7 بالمائة، وبإجمالي 5.11 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي.

كما عززت موريتانيا حضورها ضمن قائمة موردي الغاز إلى إسبانيا خلال الفترة نفسها، باحتلالها المرتبة التاسعة بنسبة 1 بالمائة، وبإجمالي 1.89 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وخلال شهر جوان 2026، واصلت الجزائر تصدرها لموردي الغاز إلى إسبانيا، بعدما بلغت حصتها 40.3 بالمائة من إجمالي الواردات، بكمية قدرت بـ10.46 تيراواط/ساعة، منها 9.98 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي و0.482 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وسجلت واردات إسبانيا من الغاز خلال جوان انخفاضًا بنسبة 17.4 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بداية العام، في حين لم تسجل إمدادات من عدة دول، من بينها موريتانيا وقطر ومصر والنرويج وأنغولا والكونغو خلال الشهر ذاته.