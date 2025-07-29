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اقتصاد

الجزائر تتصدّر قائمة الدول العربية المنتجة لفاكهة الإجاص

الشروق أونلاين
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الجزائر تتصدّر قائمة الدول العربية المنتجة لفاكهة الإجاص

 تصدّرت الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر انتاجا لفاكهة الإجاص (الكمثري) بكمية بلغت 170 ألف طن متري، وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية العالمية “فاو“.

وحسب ذات التقرير، فقد تجاوزت الجزائر باقي الدول العربية بأشواط كثيرة من حيث كمية الانتاج، فمصر المعروفة بزراعتها الواسعة لم يتجاوز انتاجها 82 ألف طن متري، والمغرب 35 ألف طن متري ولبنان 32.7 ألف طن متري.

وبالرغم من كمية الانتاج المعتبرة التي حققتها الجزائر وفق تقرير “فاو”، إلا أنها لا تزال بعيدة عن الدول العشرة (10) الرائدة في انتاج هذه المادة، والتي تصدّرها الصين بنحو 20 مليون طن متري سنويا ثم الاتحاد الأوروبي 1.87 مليون طن متري، ثم الأرجنتين بـ 655 ألف طن متري، ثم تركيا 620 ألف طن متري، وفي المركز العاشر (10) دولة تشيلي بـ 207 ألف طن متري.

وبالرغم من كمية الانتاج المعتبرة التي تحققها الجزائر إلا أنها خارج دائرة الدول المصدّرة لهذه المادة في الأسواق العالمية، حيث يُوجّه انتاجها إلى الاستهلاك الداخلي المباشر أو الى التحويل الصناعي، دون الوصول الى مستوى الاستيراد.

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