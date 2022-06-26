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رياضة

الجزائر تتصدّر لائحة الترتيب في الألعاب المتوسّطية

علي بهلولي
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الجزائر تتصدّر لائحة الترتيب في الألعاب المتوسّطية
صورة: جعفر سعادة (الشروق).
مُصارعة الكاراتي الجزائرية سيليا ويكان بعد إحرازها الذهب المتوسّطي.

تتصدّر الرياضة الجزائرية مساء الأحد جدول الترتيب، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وتملك الرياضة الجزائرية 5 ميداليات: 4 ذهبيات وفضية، وهي الحصيلة التي منحتها الصّدارة مُؤقّتا. وتشغل إيطاليا الرّتبة الثانية بِرصيد 5 ميداليات: 1ذ و1ف و3ب. وتتموقع تركيا ثالثة بِميداليتَين: 1ذ و1ف.

وحازت الجزائر الرّيادة في ألعاب المتوسّط، بِواسطة رياضة الكاراتي.

وتستمرّ هذه التظاهرة الرياضية إلى غاية السادس من جويلية المقبل، بِمشاركة 3390 مُتنافس ينتمون إلى 26 بلدا من قارّات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

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