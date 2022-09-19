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الجزائر تتضامن مع النيجر بعد فيضانات عارمة

الشروق أونلاين
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الجزائر تتضامن مع النيجر بعد فيضانات عارمة
أرشيف
فيضانات النيجر

أعربت الجزائر يوم الإثنين عن تضامنها مع جمهورية النيجر على إثر الفيضانات الكارثية التي ألمت بهذا البلد، مخلّفة خسائر بشرية وأضرارا مادية معتبرة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن الجزائر “تتقدّم في هذه الظروف الأليمة، بأخلص تعازيها لأسر الضحايا، وبتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

كما أكد بيان الخارجية “مساندة الجزائر ودعمها للجهود المبذولة من أجل الاستجابة للتحديات التي تفرضها هذه الكارثة”.

وأودت السيول في النيجر بحياة ما يزيد عن 150 شخصا، كما ألحقت أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل والمدارس والمراكز الطبية ومخازن الحبوب.

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