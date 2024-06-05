الجزائر تتطلع لإعتراف كوريا الجنوبية بدولة فلسطين

أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن “تطلع بلاده، لأن تُقدم كوريا الجنوبية على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، تماشيا مع الزخم الدولي الكبير والذي أفضى إلى اعتراف أكثر من 140 دولة في العالم بدولة فلسطين، آخرها سلوفينا واسبانبا.

وفي كلمة له، خلال جلسة النقاش العام بمناسبة القمة الكورية الجنوبية – أفريقيا، أشيد بدعم كوريا الجنوبية وتصويتها لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية، وامتداداً لهذا الموقف المشرف، يقول أحمد عطاف، فإننا نتطلع لأن تُقْدِمَ جمهورية كوريا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والإسهام في تعزيز الزخم الدولي الذي صنعته الاعترافات التي بادرت بها مؤخراً أربع دول أوروبية وأربع دول من أمريكا اللاتينية.