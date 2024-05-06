الجزائر تتعرّض لحملة تشويه مغرضة بسبب مبادئها الراسخة

الأمين العام لــ"الأفلان" يحذر من هجمات سيبرانية من الجيل الخامس

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، إلى تحصين الجزائر من الهجمات السيبرانية والعمل على تحقيق الأمن الإعلامي للمواقع والمنصات الإعلامية، مؤكدا أن الجزائر تتعرض لحملة تشويه مغرضة بسبب حرصها على حماية سيادتها الوطنية والتزامها بمبادئها الراسخة من القضايا الدولية.

وقال بن مبارك في ندوة فكرية نشطها، الاثنين، بمناسبة احتفاء الحزب باليوم العالمي لحرية الصحافة، إن المنظومة الإعلامية في البلاد هي الحجر الأساس لتحقيق الأمن الإعلامي وصد كل خطر يتهدد الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الجزائر حريصة على سيادتها ومبادئها ما يجعلها معرضة لحملات التشويه، بل حتى لمحاولات زعزعة استقرارها وأمنها، بإثارة الفتن واختلاق الأزمات.

كما يرى الأمين العام لـ”الافلان” أن الضرورة باتت تقتضي اليوم من الحكومة وممثلي وسائل الإعلام القيام بتهيئة العنصر البشري القادر على مواجهة التحديات القائمة من خلال تطوير السياسة الإعلامية، لتكون قادرة على مجابهة التطورات والمستجدات الحاصلة في الفضاء الإعلامي، والعمل – يضيف المتحدث – على إشباع حاجة المتلقي من المعلومات والأخبار ومتابعة القضايا المطروحة عبر الإعلام الوطني، بما يقلل من اعتماده على وسائل اتصال بديلة.

وأوضح بن مبارك في هذا الشأن: “نتعرض اليوم لحملات عدائية ولمؤامرات ومناورات مكشوفة من كيانات وظيفية وإرهابية وهو الأمر الذي رأيناه عبر النظام الذي عُرف بنظام بيكاسوس للتجسّس”.

بالمقابل، استغل المسؤول السياسي الأول لـ”الأفلان” الندوة الفكرية التي نظمها الحزب بمشاركة عدد كبير من الصحفيين ومديري وسائل الإعلام العمومية والخاص، ليجدد دعوته إلى ضرورة فحص الواقع الإعلامي بانتظام وقياس مدى تأثير وسائل الإعلام والاتصال في التعاطي مع الشأن الوطني، خاصة وأن العالم الافتراضي أصبح مجالا خصبا ومُباحا للترويج لمختلف الجرائم ولتشجيع خطاب العنف والإرهاب والكراهية، على حد قوله.

كما حذر بن مبارك مما وصفه بحروب الجيل الخامس التي تُعد من أخطر الحروب التي تعرفها البشرية لاسيما وأنها تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي وجل مستعمليها في الجزائر هم من فئة الشباب، الأمر الذي يستدعي من المسؤولين الإسراع في أخذ الحيطة والحذر لما يتداول فيها من معلومات مغلوطة.

واعتبر بن مبارك في كلمته أن المنظومة الإعلامية هي حجر الأساس في أي سياسة وطنية تستهدف تحقيق الأمن الإعلامي، الأمر الذي دفعهم كتشكيلة سياسية إلى المبادرة بفتح حوار بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي قصد تقديم حصيلة المنجزات الهامة التي شهدها قطاع الإعلام مؤخرا، قائلا: “اليوم لدينا كم هائل من وسائل الإعلام، حيث يوجد ما لا يقل عن 09 آلاف صحفي و180 صحيفة عمومية وخاصة و20 قناة تلفزيونية وأكثر من 150 موقع إلكتروني”.

كما حرصت الدولة، يقول بن مبارك، على مرافقة هذه الترسانة الإعلامية بمنظومة قانونية تضبط أداءها وتساعدها في إنجاز مهامها، وذلك بتوجيه وحرص ومتابعة من رئيس الجمهورية، مؤكدا في الصدد ذاته إلى أن “الأفلان” يعتبر الصحافة الوطنية شريكا مميزا، وهذا من منطلق قناعته بأن دور الإعلام استراتيجي.