الجزائر تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة “آسيان”

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الأربعاء، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة “آسيان”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير عطاف رفقة نظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي، حيث أكد أن “بلادنا قدمت طلبا رسميا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان”.

وقال عطاف أن “رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” هو التكتل الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه ضمن التوجه الجديد الذي وضعه الرئيس تبون في السياسة الخارجية للجزائر”.

من جهته، توّجت المحادثات الثنائية بين عطاف ومارسودي “بالتوقيع على نصين قانونين يتعلقان أساسا بالتعاون في المجال الدبلوماسي”.

“عبر إلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة، والتعاون في مجال الطاقة والمناجم”، حسب بيان الخارجية.

وبخصوص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “أكّد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لحمل مجلس الأمن على الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة به”.

“لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ولمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزة. وللتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.