الجزائر تتقدم بـ 30 مركزا في مؤشر سرعة تدفق الأنترنيت

تقدمت الجزائر بـ 30 مركزا في مجال سرعة الانترنيت ذات التدفق العالي، حيث صعدت من المرتبة 171 إلى المركز 141 عالميا.

وحسب التقرير الأخير لمؤشر الإختبار “سبيد تاست كولا”، فإن هذا التقدم راجع إلى إرتفاع سرعة تدفق الأنترنيت لمجموع حظيرة المشتركين في الجزائر، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس التسعيرات.

ولفتت، المؤسسة إلى أنها ستدرج إبتداء من شهر نوفمبر “معطيات” حول النتائج المتوسطة التي تعكس السرعات التي يمكن للمستعمل ان يبلغها.

و قد أشارت أوكلا على موقعها الالكتروني بانها ستدرج “ايضا” ابتداء من شهر نوفمبر “معطيات حول النتائج المتوسطة التي تعكس السرعات التي يمكن للمستعمل أن يبلغها”.

كما أكدت الشركة أن هذا المعيار الخاص بالسرعة الوسطى يكون الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار في اعداد التصنيف ابتداء من 15 فبراير 2022.

وبالتالي فان الجزائر تصنف في مقدمة البلدان التي استفادت من الطريقة الجديدة لحساب سرعات تدفق الانترنت الثابت، في حين تعتبر فنزويلا البلد الذي فقد أكبر عدد من المراكز (-35) متراجعة من المرتبة 129 الى 164.

ويعود السبب في ذلك، الى ان الطريقة القديمة في الحساب تعتمد عل المتوسط الحسابي لسرعات التدفق في حين ان المعيار الجديد الذي اقرته اوكلا فيعتمد على السرعة الوسطى.

للتذكير ان عديد المبادرات قد سجلت خلال سنة 2021 من اجل مراجعة التصنيفات العالمية في مختلف المجالات، و يعتبر القرار الذي اتخذه البنك الدولي في سبتمبر الماضي بوقف دراسته السنوية “دوينغ بيزنس” مثال حي على ذلك.