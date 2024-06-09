الجزائر تتوسع في غرب أفريقيا عبر “ألجيراك”

تم أمس السبت، التوقيع على إتفاقية تعاون بين الهيأة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك” والهيأة غرب أفريقية للإعتماد، قصد تعزيز تكوين الكفاءات في مجال تقييم المطابقة.

ووقعت الاتفاقية على هامش لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاعتماد، والذي حمل عنوان “تمكين الغد ورسم المستقبل”، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئتين في إطار نشاطات الاعتماد و ترقية الاعتماد عبر تبادل المعلومات و الخبرات، وفق ما امت الاشارة إليه خلال حفل التوقيع.

وحسبما ذكرته “واج”، فان هذه الاتفاقية تهدف أيضا الى تطوير تعاون تقني بين الجانبين، قصد تعزيز تكوين الكفاءات في مجال تقييم المطابقة، علما أن المنظمة الإرب أفريقية تضم 08 دول ويتعلق الامر بكل من بنين و بوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيسو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو).

وكانت هذه المناسبة فرصة لتوقيه الهيأة الجزائرية، إتفاقية تعاون أخرى مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلتزم “أليجراك” في إطار هذه الإتفاقية بتوحيد عدد من المخابر ومراكز البحث والتطوير التابعة لوزارة التعليم العالي، من أجل “الاستفادة من مسعى اعتماد يهدف إلى تأكيد كفاءاتها و تعزيز تنافسيتها و الحفاظ على أعلى مقياس من حيث النجاعة”، وفقا لذات المصدر.

وفي تصريح للمكلفة بتسيير “ألجيراك”،وفاء بولسنان، أكدت على أهمية الإعتماد في بروز وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يسمح لمصالح تقييم المطابقة والنوعية بالحيلولة دون دخول منتجات خطيرة و مضرة بصحة المستهلك و البيئة إلى السوق.

وفي ذات السياق، قال بولسنان، إن عمليات الإعتماد تساعد المؤسسات على ولوج الأسواق الدولية، مضيفة أن ألجيراك تتمتع بـ “اعتراف دولي وصفة التوقيع على جميع الاتفاقيات التي تنظم هذا المجال”.

و خلصت في الأخير إلى التأكيد، بأن “ألجيراك”، رافقت 31 هيئة لتقييم الاعتماد، ما بين جوان 2023 وجوان 2024 من أجل الحصول على إعتماد في مجالاتهم الخاصة، و يتعلق الأمر بمخابر عمومية وخاصة ومراكز البحث لقطاع التعليم العالي والمخابر التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة وشتى هيآت القطاع الصناعي.