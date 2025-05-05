الجزائر تتوّج بلقب البطولة العربية لألعاب القوى

توّج المنتخب الجزائري بطلا للنسخة الـ 24 من البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الأكابر التي اختتمت مساء الأحد بملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران.

وحصدت الجزائر 53 ميدالية، تتمثل في 18 ذهبية و17 فضية و18 برونزية.

ونال الرياضيون الجزائريون، في منافسات اليوم الأخير فقط، 17 ميدالية، تمثلت في 7 ذهبيات، و5 فضيات و5 برونزيات.

وشهدت هذه البطولة العربية لألعاب القوى التي نظمتها الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بالتنسيق مع الاتحاد العربي لألعاب القوى مشاركة 160 رياضيا يمثلون 12 بلدا وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان وفلسطين ومصر ولبنان وليبيا والأردن وجيبوتي وتونس، بالإضافة إلى الجزائر البلد المنظم.

وأكد رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل أن الطبعة الـ 24 للبطولة العربية لألعاب القوى، شهدت أحسن حصيلة في تاريخ المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة الرياضية.