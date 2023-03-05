الجزائر تتوّج بلقب البطولة العربية للجيدو

توج المنتخب الجزائري للجيدو، بلقب البطولة العربية 2023 رجال وسيدات، التي اختتمت السبت بالدوحة.

واحتلت الجزائر صدارة الترتيب العام برصيد 15 ميدالية، بعد إحراز6 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من الذهب كل من: زرداني هود في أقل من 73 كلغ ، وليلي مهدي في وزن أكثر من 100 كلغ، وإيساحين فايزة في أقل من 52 كلغ، و بلكحل سعاد في أقل من 70 كلغ، وإشغلال لويزة في وزن أقل من 78 كلغ، وقراوة نارمين في وزن أكثر من 78 كلغ.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب بلال يعقوبي في أقل من 60 كلغ، وحورية قدورفي وزن أقل من 48 كلغ، وزينة بو عكاش في أقل من57 كلغ.

ونال الميداليات البرونزية كل من رزوق دنيا في أقل من 63 كلغ، وشراد رشيد في وزن أقل من 66 كلغ، وصويلح جمال في أقل من 81 كلغ، وكابري أسامة في أقل من 90 كلغ، والعمري رضا في أقل من 100كلغ، وبرقاع سفيان في وزن أكثر من 100 كلغ.