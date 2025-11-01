الجزائر تتوّج بلقب البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو بقسنطينة

تألق نادي التحدي عمّال، بني عمران وسوق الأحد بـ 27 ميدالية

أسدل الستار، الجمعة، على فعاليات البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو التي احتضنتها مدينة قسنطينة، عاصمة الجسور المعلّقة، في أجواء رياضية وأخوية مميّزة جمعت بين المنتخبات المغاربية المشاركة من الجزائر، تونس وليبيا.

وقد حملت المنافسة طابع الصداقة والتآخي المغاربي، قبل أن تبرز الجزائر وتونس وليبيا في مشهد تتويج مشترك جسّد وحدة الرياضة المغاربية، إذ نالت البلدان الثلاثة لقب “الأخوة والصداقة”، قبل أن تتقاسم الألقاب الرياضية على البساط.

وعرفت البطولة تفوقًا جزائريًا واضحًا في فئة الأكابر، فيما بسطت تونس سيطرتها على فئة الأواسط، أما فئة الأشبال فقد شهدت تقاسم التتويج بين الجزائر وتونس، في حين نالت ليبيا تكريمًا شرفيًا تقديرًا لمشاركتها المميزة وروحها الرياضية العالية.

وتألّقت الأندية الوطنية، لاسيما نادي التحدي عمّال، نادي التحدي بني عمران والوفاق الرياضي لسوق الأحد، تحت إشراف المدرب عادل كلاخ، وبمساعدة المدربين فؤاد كلاخ وعماد شيحاوي. وقد حققت الفرق الجزائرية حصيلة مميزة من الميداليات بلغت 27 ميدالية من 7 ذهبيات، 13 فضية و7 برونزيات.

سجّلت البطولة أسماء لامعة من مختلف الفئات، من أبرزها فريال مزيان التي تحصلت على ثلاث ميداليات ذهبية (اثنتان مع النادي وواحدة مع المنتخب الوطني)، ليتيسيا عثماني بذهبية مع المنتخب الوطني رفقة إيمان لعزيب، إيمان كميم بذهبيتين مع النادي، خلود عرقاب، عزيل نذير، كلاخ عبد الرحمن فضيات مع المنتخب الوطني، فيما تحصلت كل من لينة آكلي وصوفيا دوخانجي على برونزيتين مع المنتخب الوطني. في حين تحصل الرياضيان فرح بلهادي، ياسمين زايدي، ملاك طويل، عبد الغني جمعي، أكرم كيتوس، حاتم بوبَرنوس، إياد ڨورش، عبد الله نيش على ميداليات برونزية ومراتب ثالثة مع النادي. أما حوسام طويل، بوبكر محمد، إسماعيلي يوسف، شلوش حسين فقد افتكوا ميداليات فضية ومراتب ثانية فيما توجت شهلا عزيل بالمرتبة الأولى وميدالية ذهبية مع النادي.

واختُتمت البطولة بتكريم خاص للمدربين والمشرفين الذين ساهموا في هذا النجاح، إلى جانب تهنئة الأبطال الذين رفعوا الراية الجزائرية عاليًا، وسط إشادة كبيرة من الوفود المغاربية المشاركة. وأكد المدرب عادل كلاخ في ختام المنافسة أن “هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وتضحيات كبيرة من الرياضيين والمدربين والأولياء”، مضيفًا أن الأندية الجزائرية ستواصل العمل لتحقيق نتائج أفضل في المواعيد القادمة.