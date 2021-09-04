الجزائر تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا

من خلال البيانات الوبائية.. البروفيسور غويني:

أفاد البروفيسور عبد العالي غويني، المتخصص في الأمراض الوراثية بالمستشفى الجامعي، الدكتور بن زرجب في وهران، بأن الجزائر تعرف حاليا مرحلة تنازلية لافتة للموجة الوبائية المرتبطة بفيروس “كوفيد-19” بعد فترة ذروة شرسة قبيل منتصف أوت الجاري.

وقال البروفيسور في حديث لأمواج الأثير نهار السبت، في تقديمه للحصيلة الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة من 1 إلى 30 أوت الجاري إنه “بعد دراسة كل البيانات والمؤشرات الخاصة بتتبع الحالة الوبائية في الجزائر خلال هذه الموجة التي بدأت في التناقص التدريجي، مررنا من مرحلة تصاعدية للحالات الإيجابية دامت زهاء ستة أسابيع، توجت بفترة ذروة قبيل منتصف شهر أوت 2021، مرشحة لمرحلة تنازلية أخرى لهذه الموجة الوبائية” التي عرفت حاجة المرضى إلى مزيد من مادة الأوكسجين الطبي بسبب الأعراض الخطيرة التي تحملها الفيروسات المتحورة الجديدة.

وبعد أن نبه غويني إلى أن الجزائر ما زالت في مرحلة تنازلية للحالات الإيجابية، التي ستليها مرحلة انخفاض في عدد الحالات الحرجة وكذلك في حالات الوفيات، قريبا، أوضح أنه خلال فترة الأسبوعين الماضيين، ومقارنة مع الفترة التي سبقتها، عرفت الجزائر انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية، إذ تراجعت من حدود 13.122 حالة كرقم أسبوعي، في الأسبوع الأول من شهر أوت المنقضي، الذي كان حادا للغاية، إلى حدود 10 آلاف حالة في الأسبوع الثاني، لتتدحرج الحالات المؤكدة إلى حاجز 7000 حالة كرقم أسبوعي في الأيام الأخيرة من شهر أوت، أي بانخفاض تراوح بين 17.6 إلى 25.3 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة الفتك كانت عالية جدا بالنظر لخصائص الفيروس المتحور دلتا، الذي بينت الدراسات الطبية العالمية أنه يشكل خطراً دائما على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعرف معدل التكاثر أو التوالد استقراراً في قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في مستوى تحت الواحد الذي يسجل للأسبوع الثالث على التوالي، مما يؤكد أن البلاد دخلت، خلال الأسبوعين الماضيين، في المرحلة التنازلية من هذه الموجة الوبائية بالنسبة للحالات الإيجابية.