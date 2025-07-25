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الجزائر تجدد التزامها بالدفاع عن حق إفريقيا في التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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الجزائر تجدد التزامها بالدفاع عن حق إفريقيا في التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن
ح. م
سلمة بختة منصوري

جدّدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، التزام الجزائر بالدفاع عن الحق المشروع لإفريقيا في التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، شاركت منصوري بصفتها مُمثلةً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، 25 جويلية، عبر تقنية التحاضر المرئي، في أشغال القمة الـ6 للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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وهي القمة، التي ترأسها رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، والتي خصصت لاعتماد نموذج إصلاحي يُعبّر عن الموقف الإفريقي الموحد، تمهيداً لتقديمه لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار المفاوضات الحكومية الجارية.

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وفي كلمتها خلال القمة، جدّدت منصوري، باسم الرئيس تبون، التزام الجزائر بالدفاع عن الحق المشروع لإفريقيا في التمثيل العادل والدائم داخل مجلس الأمن الأممي، وفق ما نص عليه إعلان سرت وتوافق إيزولوين.

كما شددت منصوري على ضرورة توحيد الصف الإفريقي وتكثيف الجهود من أجل إصلاح شامل يعيد التوازن إلى النظام الدولي على أسس من العدالة والإنصاف.

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