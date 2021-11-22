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اقتصاد

الجزائر تجدد حرصها على إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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الجزائر تجدد حرصها على إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
النائب هاني رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني، حرص الجزائر على إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق نظرة جديدة ومقاربة مربحة للطرفين خلال لقائه مع ممثل الاتحاد بالجزائر .

 وتطرق هني، الاثنين، عقب لقائه بمقرّ المجلس الشعبي الوطني، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت، إلى واقع العلاقات والتعاون الثنائي الذي يربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.

وجدد هاني، في هذا السياق، حرص الجزائر على إعادة تقييم بنود هذا الاتفاق وفق نظرة جديدة ومقاربة مربحة للطرفين.

كما تناول المسؤولان موضوعات شتى مثل الهجرة غير الشرعية التي باتت أحد أهم مواضيع الساعة.

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