الجزائر تحافظ على المرتبة الـ33 عالميا

الترتيب العالمي للفيفا:

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المرتبة الـ33 عالميا، بحسب التصنيف الشهري الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، الخاص بشهر ماي الحالي، الذي نشرته “الفيفا”.

على المستوى الإفريقي، حافظ رفقاء رياض محرز على التصنيف الرابع، خلف السنغال (22 عالميا)، تونس (26 عالميا) ونيجيريا (32 عالميا). وسيعود المنتخب الوطني- المتأهل لكأس أمم إفريقيا 2021، المؤجلة إلى 2022 بالكاميرون- إلى أجواء المنافسة في شهر جوان المقبل، بخوض ثلاثة لقاءات ودية أمام موريتانيا (الخميس 3 جوان بالبليدة)، مالي (الأحد 6 جوان بالبليدة) وتونس (الجمعة 11 جوان بتونس). ويحتل منتخب مالي المرتبة الـ57 عالميا، بينما يتواجد المنتخب الموريتاني في المرتبة الـ101. وجاءت هذه المباريات عوضا لتصفيات كأس العالم 2022، التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، خلال تصفيات كأس العالم 2022. وسيواجه المنتخب الوطني كلا من جيبوتي (183 عالميا)، بوركينا فاسو (60 عالميا) والنيجر (112 عالميا). في مقدمة الترتيب، تواصل بلجيكا تصدرها للريادة متفوقة على كل من فرنسا والبرازيل.

ومعلوم أن الترتيب سيعرف في شهر أغسطس العديد من التغييرات بمناسبة إجراء بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى 2021 (11 جوان – 11 جويلية) وكوبا أمريكا (11 جوان – 10 جويلية).