الجزائر تحافظ على تصنيفها ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى

عززت الجزائر مكانتها ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى للسنة الثالثة على التوالي، وفق أحدث تصنيف صادر عن مجموعة البنك الدولي، بعدما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 5,850 دولارًا خلال سنة 2025، مقابل 5,370 دولارًا في عام 2024.

ويعكس هذا التصنيف، الذي يستند إلى تحليل بيانات 218 اقتصادًا حول العالم، التطور الذي سجلته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجالات النمو الاقتصادي، وتوسيع الاستثمار العمومي، وتحسين حوكمة المالية العمومية، حسب المعطيات المرتبطة بالتصنيف.

وتعد الجزائر واحدة من ثمانية بلدان إفريقية مصنفة ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما أنها إلى جانب ليبيا، البلدين الوحيدين في منطقة شمال إفريقيا المدرجين ضمن هذه الفئة.

وكانت الجزائر قد انتقلت في تصنيف سنة 2024 من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو تحول أرجعته وزارة المالية آنذاك إلى جملة من العوامل، من بينها إعادة تقييم الناتج الداخلي الخام التي ساهمت في رفع قيمته، إضافة إلى النتائج المحققة في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار العمومي، ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير المالية العمومية.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيفه السنوي على معيار نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، حيث يصنف الاقتصادات التي لا يتجاوز فيها هذا المؤشر 1,175 دولارًا ضمن فئة البلدان منخفضة الدخل، فيما تتراوح قيمة المؤشر بين 1,176 و4,635 دولارًا بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وبين 4,636 و13,935 دولارًا بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما تصنف الاقتصادات التي يتجاوز فيها نصيب الفرد هذا السقف ضمن فئة البلدان ذات الدخل المرتفع.