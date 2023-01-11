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رياضة

الجزائر تحتضن آخر نسخة للشان.. أمين عام الكاف يحسم الجدل

عمر سلامي
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الجزائر تحتضن آخر نسخة للشان.. أمين عام الكاف يحسم الجدل
ح.م
فيرون ماسانغو أومبا خلال زيارته إلى عنابة

قال الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون ماسانغو أومبا،أن نسخة الجزائر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين لن تكون الأخيرة.

وأضاف فيرون ماسانغو أومبا، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس اللجنة المحلية للشان، رشيد أوكالي، أن الكاف ستسعى لتطوير هذه البطولة، ومنح أمل أكبر للاعبين المحليين.

وتابع: “هناك مشروع من أجل بطولة الشان لتكون أكثر أهمية”.

كما أكد الأمين العام للكاف أنه  لأول مرة في بطولة الشان سيتم الاعتماد على تقنية “الفار” في كل الملاعب، في البطولة التي تقا  لأول مرة بـ 18 منتخبا و 32 مباراة.

وأثنى الأمين العام للكاف على المجهودات المبذولة من طرف الجزائر، من أجل جاهزية كل المرافق، المعنية باحتضان الشان.

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