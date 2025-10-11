-- -- -- / -- -- --
الجزائر
بمشاركة نخبة من المسؤولين الجبائيين الأفارقة ووزراء المالية وصناع السياسات:

الجزائر تحتضن اجتماعا هاما للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
مديرية الضرائب (شبكات)
تحتضن الجزائر من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل الاجتماعات السنوية للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية (ATAF-2025).

ستحتضن الجزائر من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل الاجتماعات السنوية للمنتدى الافريقي للإدارة الجبائية (ATAF-2025)، بمشاركة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى، من أجل مناقشة الحوكمة الجبائية الفعالة الكفيلة بالمساهمة في رسم مستقبل القارة المالي، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المديرية العامة للضرائب.

اللقاءات تنظم تحت شعار “اعتماد مقاربات فعالة ومستهدفة للأنظمة الجبائية العادلة”، وستجمع نخبة من المسؤولين الجبائيين الأفارقة ووزراء المالية وصناع السياسات وشركاء التنمية العالميين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” من أجل “رسم مستقبل القارة المالي من خلال تعزيز أجندة مشتركة تدعم التعبئة المستدامة للموارد المحلية وتضمن حوكمة ضريبية فعالة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل”.

وأفادت مديرية الضرائب أن هذه الفعالية “تعد فرصة فريدة لتعميق الحوار وتعزيز قدرات القارة الافريقية على تمويل تنميتها الذاتية وتحقيق تحول مستدام”.

ويمثل المنتدى الافريقي للإدارة الجبائية، الذي تم انشاؤه في نوفمبر 2009، أرضية للحوار والتشاور حول سبل تحسين الأنظمة الضريبية في افريقيا. كما يسعى إلى تحسين نجاعة الأنظمة والإدارة الجبائية في افريقيا، عبر اقتراح أفضل الأنظمة الجبائية بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد الوطنية بفعالية أكبر.

