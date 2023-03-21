الجزائر تحتضن اجتماع المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط

ينظم مجمع سوناطراك، الثلاثاء، الاجتماع الرابع للرؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية للمحروقات للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط “appo”.

وحسب بيان للمجمع، سينعقد الاجتماع لأول مرة في الجزائر بفندق الأوراسي بالعاصمة، بمشاركة 8 رؤساء مدراء عامون للشركات الوطنية للمحروقات.

ويتعلق الأمر بكل من: SNPC من جمهورية الكونغو، SNH-BENIN من البينين، Tchad SHT تشاد، PETROCHI بساحل العاج، SONAHYDROC سوناهيدروك بالكونغو، SNH Cameron من الكاميرون،PETROSEN بالسنغال، SONIDEP التابعة للنيجر، SONAGAS بغينيا الاستوائية، GEPETROL بغينيا الاستوائيةكذلك، Libyan NOC التابعة لليبيا، NNPC Limited نيجيريا، Strategic Fuel Fund من جنوب إفريقيا، GNPC غانا، SONANGOL أنغولا.

كما سيشارك في الاجتماع 15 وفدا إفريقيا يتكون من أكثر من 70 مشاركا فضلا عن ممثلي سوناطراك.

وسيكون الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة مواضيع النفط والغاز في القارة الأفريقية والبحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الصناعة. يؤكد المصدر ذاته.

للإشارة، إنشاء المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط APPO في 27 جانفي 1987 في لاغوس (نيجيريا)، وهي فضاء للقاءات وتبادل الأفكار والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الأعضاء في إطار تعاون قاري موحد.

ويأتي الاجتماع الرابع الذي سيعقد بالجزائر لتأكيد المكانة الرائدة التي يحتلها مجمع سوناطراك على الساحة الإفريقية في مجال الطاقة.