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الجزائر

الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا-إفريقيا في دورته الـ 20

الشروق أونلاين
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الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا-إفريقيا في دورته الـ 20
الخارجية الجزائرية

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر، اجتماعا لوزراء خارجية دول شمال أوروبا-إفريقيا في دورته الـ 20. 

وسيعرف الاجتماع مشاركة 30 دولة من بينها 20 دولة تمثل بوزراء الخارجية، حيث سيتم مناقشة “السلم والأمن في إفريقيا والشراكة والتعاون متعدد الأطراف”.

ويرمز هذا اللقاء التشاوري بين دول أوروبا الشمالية وإفريقيا على 3 محاور.

  • المحور الأول: الامن و السلم في إفريقيا وخاصة في دول الساحل وكل الجوانب المتعلقة بالجانب الإنساني، الهجرة غير الشرعية، تصاعد التطرف والاسلاموفوبيا في بعض دول شمال أوروبا.
  • المحور الثاني: بحث إمكانيات الشراكة الحقيقية بين الدول المعنية، وعدم الاكتفاء بالمساعدات الأوروبية بل التنقل إلى إقامة علاقة جديدة مبنية على الشراكة بهدف التنمية في المنطقة.
  • المحور الثالث: متعلق بحوار متعدد الأطراف كما يتخلل هذا الاجتماع ورشة خاصة بشباب من إفريقيا وباب من دول شمال أوروبا خاصة في مجال التربية والتكوين و التعليم.

كما أرسلت الجزائر الدعوة للدول:

  • التي شاركت في الدورات السابقة و خاصة الاخيرة في فنلدا.
  • التي لديها علاقات دبلوماسية مع الجزائر.
  • التي لم يعلق الاتحاد الإفريقي عضويتها في هذا التكتل.
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