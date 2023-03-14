الجزائر تحتضن الألعاب العربية الصيف المقبل

قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان العربية الأولمبية، منح الجزائر شرف تنظيم الألعاب العربية، التي ستقام في شهر جويلية المقبل.

وانعقد المكتب التنفيذي الـ38 لاتحاد اللجان العربية، سهرة الاثنين في جدة بالسعودية، وكان من أهم قراراته اعتماد إقامة الدورة الـ15 من الألعاب العربية 2023 بالجزائر.

وبالإضافة إلى احتضان الجزائر للحدث العربي، قرّر المكتب التنفيذي، إنشاء اللجان المنبثقة عنه، والتي تتمثل في لجنة المساواة بين الجنسين، ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة المراجعة التدقيق، ولجنة اللاعبين.