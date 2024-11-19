الجزائر تحتضن الاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم بهذا التاريخ

أعلن رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، عن احتضان الجزائر للاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم (AMASA 2024)، المقرر إقامته من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار “الموارد والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية في إفريقيا”.

وفي مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الإثنين بمقر وزارة الاتصال بالجزائر، أكد قارة أن هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز “العمق الإفريقي” للجزائر، استجابة للإرادة السياسية للبلاد في تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن الاجتماع سيركز على موضوع التنمية في إفريقيا، متناولاً ثلاثة محاور رئيسية تشمل “صحة واحدة”، “المخاطر الطبيعية وآثارها على الصحة والبيئة”، بالإضافة إلى “تعزيز المهارات وجمع الأبحاث بطريقة مشتركة”.

وأشار قارة إلى أن الأكاديمية الجزائرية ستنظم، بالتوازي مع الاجتماع، عدة ورشات عمل تهدف إلى إثراء النقاشات حول الموضوعات المطروحة. ومن أبرز هذه الورشات، ورشة حول “تمويل البحث في إفريقيا”، والتي ستناقش سبل الحصول على التمويل الأجنبي مع الحفاظ على استقلالية القرار العلمي، وورشة أخرى حول “العلم المفتوح”، التي ستركز على كيفية تسهيل وصول الباحثين إلى المعلومات والمصادر العلمية سواء المحلية أو الدولية.

وفي خطوة جديدة هذا العام، سيتم منح “جائزة العالم الإفريقي” لأول مرة، وهي جائزة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الباحثين المتميزين في القارة الإفريقية. كما سيتم تطبيق سياسة “صفر ورق” خلال الاجتماع، تأكيدًا على التزام الأكاديميات الإفريقية بالحفاظ على البيئة.

وأكد قارة أن الاجتماع سيشهد مشاركة رئيس الأكاديمية الفلسطينية في خطوة تضامنية من الأكاديميات الإفريقية مع القضية الفلسطينية، التي تظل محورية بالنسبة للجزائر، مما يعكس التزام القارة بدعم الباحثين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بأنشطة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كشف قارة عن نية الأكاديمية رفع أول تقرير لها إلى رئيس الجمهورية في السنة المقبلة، والذي سيشمل تخصصاتها الـ13. وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى لتكثيف أنشطتها وجذب أكبر عدد من الباحثين الجزائريين سواء في الداخل أو الخارج، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع القطاعات ذات الصلة.

وأعلن قارة عن إطلاق “الجائزة الكبرى للأكاديمية” التي ستمنح للباحث المتميز، والتي سيتم فتح باب الترشح لها قريباً، بالإضافة إلى “جائزة الأكاديمية لأحسن باحث شاب”، التي ستُمنح في 17 ديسمبر المقبل.

ويعتبر هذا الاجتماع منصة هامة لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الإفريقية، وتحفيز البحث والابتكار في القارة بما يخدم التنمية المستدامة ويدعم مواجهة التحديات المشتركة.