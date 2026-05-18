الجزائر تحتضن الصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية

تحتضن الجزائر، من 2 إلى 4 جوان 2026، فعاليات الطبعة الـ 20 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية “Algeria Job Summit”، بمشاركة أكثر من 80 مؤسسة وهيئة وطنية ودولية، في موعد اقتصادي وعلمي يهدف إلى تعزيز فرص التشغيل والتكوين والابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.

ويقام الصالون بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بمشاركة شركات وطنية ودولية، ومدارس ومراكز تكوين، وحاضنات أعمال، ومؤسسات ناشئة، وهيئات دعم ومرافقة، إلى جانب مؤسسات عمومية، ما يجعله أحد أبرز الفضاءات الوطنية المخصصة للتوظيف والتعليم المستمر والمقاولاتية.

وينظم الحدث بمبادرة من شركة 3C للثقافة والاتصال، بالشراكة مع الجامعية للنقل والخدمات، والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وCREA، وAHK، وEmplois Partner، ومؤسسة كونراد أديناور، في إطار مسعى يهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين عالم التكوين وسوق الشغل ومحيط الابتكار والمقاولاتية.

وتحظى هذه الدورة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مع دعم من وزارة النقل ووزارة الموارد المائية ووزارة الصناعة، ما يعكس أهمية الصالون في مرافقة التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها الجزائر.

ويرتكز برنامج التظاهرة على أربعة محاور رئيسية تشمل التشغيل، التكوين، الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش يؤطرها خبراء ومسيرون وصناع قرار، إلى جانب ورشات تطبيقية موجهة لمهارات المستقبل ومنصات للبحث عن فرص العمل ولقاءات مهنية بين المؤسسات.

كما يتضمن البرنامج تنظيم “يوم تحدي الشركات الناشئة”، المخصص لعرض المشاريع المبتكرة وإبراز قدرات الشباب المقاول، في وقت يسلط فيه الصالون الضوء على التحولات المتسارعة في سوق العمل، لاسيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والمهن الجديدة، والتعليم المستمر، وقابلية توظيف الكفاءات الشابة في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المعرفي.

ويشكل “Algeria Job Summit” فضاءً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف فرص التعاون والتوظيف، بما يعزز ديناميكية التنمية الاقتصادية ويرافق تطور منظومة التشغيل والتكوين والمقاولاتية في الجزائر.