الجزائر تحتضن الطبعة التاسعة من معرض استرجاع وتثمين النفايات “ريفاد 2025”

تحت رعاية وزارتي التجارة الداخلية والبيئة

تنطلق من 25 إلى 27 أكتوبر 2025 فعاليات الطبعة التاسعة من المعرض الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات (REVADE) بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، تحت شعار “تثمين الموارد في إفريقيا، آفاق تنموية مستدامة”، تحت رعاية وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة البيئة وجودة الحياة،

ويُنظم المعرض بإشراف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات، ليشكّل موعدًا اقتصاديًا وبيئيًا هامًا يجمع مختلف الفاعلين في مجال تثمين الموارد عبر القارة الإفريقية، ضمن منظومة متكاملة تشمل جمع، نقل، فرز، معالجة وتثمين النفايات.

ويُعدّ هذا الحدث منصةً للمستثمرين والمهنيين لاكتشاف أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجالات التسيير، الرسكلة والتثمين، إلى جانب الاطلاع على أبرز التقنيات والتجهيزات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يعزز تبادل الخبرات ويُكرّس مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

كما يشكل المعرض فرصة لتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير فضاء لتبادل التجارب واستكشاف فرص الشراكة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لتسيير النفايات ترتكز على الابتكار والتعاون، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ولمزيد من المعلومات، أفادت الوزارة أنه يمكن التواصل عبر الهاتف: 021673667، أو النقال: 0661992639، أو البريد الإلكتروني: contact@and.com.