الجزائر تحتضن المعرض الدولي للألبسة والمنسوجات والجلود قريبا

التعويل على استقطاب المصنّعين المحليين لتعزيز التصدير

يتم التحضير من الآن لإنجاح المعرض الدولي للمنسوجات والملابس والجلود والمعدات، وذلك قصد التخطيط لتصدير المنتوجات الجزائرية، حيث سيحتضن شهر نوفمبر القادم، مركز عبد اللطيف رحال للمؤتمرات الدولية بنادي الصنوبر، هذا الحدث، الذي ينتظر مشاركة أكثر من 350 عارضا فيه من بلدان مختلفة.

وستكون كل من الصين وتركيا وباكستان والهند وفرنسا وغيرها من البلدان حاضرة في هذا الحدث الرئيسي، حسب بيان لـ “تاكستيل إكسبور”، تلقت “الشروق” نسخة منه، والذي يجمع جميع الشركات الفرعية والتجارية في قطاع المنسوجات، حيث يوضح البيان أن المعروضات الجزائرية، من المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، والآلات والمعدات والتصميم، والعمليات والخدمات والملابس الجاهزة والأحذية، والمصنوعات الجلدية، والإكسسوارات.

ودعت مؤسسة “TexStyle Expo” جميع المنتجين والتجار الذين يملكون سلعا ذات جودة، ويرغبون في إنشاء استثمار حقيقي، والتصدير إلى الخارج، أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم، مع دعوة الشركات الجديدة في صناعة الجلود والأحذية والألبسة، إلى تعزيز تواجدها في المعرض وفي السوق الجزائرية والإفريقية، لتلبية الطلب المحلي بقوّة.

وفي سياق هذا الموضوع، أكّد رئيس الجمعية الوطنية للخياطة والنسيج وصاحب محلات بيع الملابس المستوردة والمحلية، يعقوب بادوين، لـ”الشروق”، أن صناعة النسيج في الجزائر تتجه نحو الأحسن مقارنة بالسنوات الماضية ويبقى المشكل يتعلق فقط ببعض المواد الأولية أو باليد العاملة في مجال الخياطة، حيث قال إن أغلب شركات النسيج المحلية ترغب في التصدير إلى دول إفريقية كبداية أولية، لكن تدعو السلطات إلى مزيد من التشجيع.