الجزائر تحتضن المنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية في هذا التاريخ!

تستعد الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل لاحتضان الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية (ATAF-2025)، وذلك بمشاركة مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى.

هذا اللقاء المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 07 نوفمبر في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار “اعتماد مقاربات فعالة ومستهدفة للأنظمة الجبائية العادلة”، يهدف إلى مناقشة الحوكمة الجبائية الفعالة الكفيلة بالمساهمة في رسم المستقبل المالي للقارة الأفريقية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية فمن المرتقب أن يعمل المنظمون خلال هذا التجمع على “رسم مستقبل القارة المالي من خلال تعزيز أجندة مشتركة تدعم التعبئة المستدامة للموارد المحلية وتضمن حوكمة ضريبية فعالة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل”.

وأضافت، أن هذه الفعالية “تعد فرصة فريدة لتعميق الحوار وتعزيز قدرات القارة الإفريقية على تمويل تنميتها الذاتية وتحقيق تحول مستدام”.

كما يسعى هذا المنتدى، الذي أصبحت الجزائر عضوا فيه منذ سنة، إلى تحسين نجاعة الأنظمة والإدارة الجبائية في إفريقيا، عبر اقتراح أفضل الأنظمة الجبائية بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد الوطنية بفعالية أكبر.

للتذكير، يمثل المنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، الذي تم انشاؤه في نوفمبر 2009، أرضية للحوار والتشاور حول سبل تحسين الأنظمة الضريبية في إفريقيا.