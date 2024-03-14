-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائر تحتضن دورة دولية للمحاربين الصغار

عمر سلامي
  • 57
  • 0
الجزائر تحتضن دورة دولية للمحاربين الصغار
ح.م
دورة ودية لمنتخبات أقل من 20 سنة بالجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيم دورة رباعية دولية لفئة أقل من 20 سنة في الفترة الممتدة من الاثنين القادم وإلى غاية الـ 26 مارس الجاري.

ويستغل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة هذه الدورة من أجل الدورة التحضير لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 لهذه الفئة المقرّرة في شهر أكتوبر المقبل.

وبالإضافة إلى الجزائر، تشارك في الدورة الودية منتخبات تونس ومصر وموريتانيا لأقل من 20 سنة.

وتجرى مباريات هذه الدورة بملاعب تشاكر بالبليدة، وسالم مبروكي بالرويبة وملعب 5 جويلية بالعاصمة.

ويستهل المنتخب الجزائري مشاركته في الدورة الدولية أمام تونس يوم 22 مارس بملعب تشاكر بالبليدة.

أما المواجهة الثانيةللمنتخب الجزائري فستكون أمام مصر يوم 24 مارس سا بملعب تشاكر بالبليدة، على أن يختتم مشاركته يوم 26 مارس أمام موريتانيا بملعب 5 جويلية.

مقالات ذات صلة
برايتون وأستون فيلا الإنجليزيان يريدان هشام بوداوي

برايتون وأستون فيلا الإنجليزيان يريدان هشام بوداوي

ياسين عدلي لم يسجل في حياته الاحترافية سوى سبعة أهداف فقط

ياسين عدلي لم يسجل في حياته الاحترافية سوى سبعة أهداف فقط

الاتحاد الفرنسي يصدم اللاعبين المسلمين مجددا

الاتحاد الفرنسي يصدم اللاعبين المسلمين مجددا

أحوال بن سبعيني غير مطمئنة

أحوال بن سبعيني غير مطمئنة

عودة ياسين براهيمي إلى “الخضر” تتأكد ونحو الاستعانة به في دورة “الفيفا”

عودة ياسين براهيمي إلى “الخضر” تتأكد ونحو الاستعانة به في دورة “الفيفا”

يوسف بلايلي يعتذر للجماهير الجزائرية

يوسف بلايلي يعتذر للجماهير الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد