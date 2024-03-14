الجزائر تحتضن دورة دولية للمحاربين الصغار

دورة ودية لمنتخبات أقل من 20 سنة بالجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تنظيم دورة رباعية دولية لفئة أقل من 20 سنة في الفترة الممتدة من الاثنين القادم وإلى غاية الـ 26 مارس الجاري.

ويستغل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة هذه الدورة من أجل الدورة التحضير لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 لهذه الفئة المقرّرة في شهر أكتوبر المقبل.

وبالإضافة إلى الجزائر، تشارك في الدورة الودية منتخبات تونس ومصر وموريتانيا لأقل من 20 سنة.

وتجرى مباريات هذه الدورة بملاعب تشاكر بالبليدة، وسالم مبروكي بالرويبة وملعب 5 جويلية بالعاصمة.

ويستهل المنتخب الجزائري مشاركته في الدورة الدولية أمام تونس يوم 22 مارس بملعب تشاكر بالبليدة.

أما المواجهة الثانيةللمنتخب الجزائري فستكون أمام مصر يوم 24 مارس سا بملعب تشاكر بالبليدة، على أن يختتم مشاركته يوم 26 مارس أمام موريتانيا بملعب 5 جويلية.