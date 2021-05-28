 الجزائر تحتضن مركز بحث وموقع لدعم القضية الفلسطينية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الجزائر ستحتضن مركزا دوليا للدراسات والبحوث الفلسطينية وموقعا الكترونيا بعنوان “الحقيقة الفلسطينية” نصرة للقضية ودعما للشعب الفلسطيني.

وأوضح بلمهدي، خلال لقاء تحاوري، مع قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش وسفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، أن المركز الدولي للدراسات سيجمع كل الباحثين والمفكرين والنخبة الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، حماية لتاريخ فلسطين ومنعا لتزوير الحقائق التاريخية الثابتة.

كما أوضح أن الموقع الالكتروني سيخصص لإظهار حقائق الاعتداءات الهمجية التي يقترفها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، ردا على الأكاذيب التي ينشرها الكيان المحتل.

ووضع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش الوزير بلمهدي، خلال اللقاء في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عامة وفي مدينة القدس خاصة، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وبالذات في أحياء الشيخ جراح وسلوان ومحاولة تهجيرهم من بيوتهم بالإضافة إلى تواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين وبحماية من شرطة الاحتلال .

وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء أن العدوان الصهيوني على الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ما زال مستمراً ولم يتوقف، مؤكداً أن ما يجري في مدينة القدس هو حرب حقيقية على الدين وعلى الوعي والوجود الفلسطيني.

وأضاف الهباش أن الاحتلال ينفذ خطة ممنهجة تشترك فيها كافة المستويات السياسية والأمنية والقضائية لدفع المقدسيين للهجرة وترك المدينة لإفراغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

ودعا الجانبان، العالمين العربي والإسلامي لحماية ودعم الشعب الفلسطيني ودعم أهالي بيت المقدس على وجه الخصوص، وأكدا أن كرامة الأمة وعزتها لا قيمة لها إذا بقيت القدس تحت الظلم والعدوان والاحتلال ولم تحصل على حريتها.