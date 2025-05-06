الجزائر تحتضن منتدى الابتكار القانوني ALIF يوم 10 ماي المُقبل

تحتضن الجزائر، يوم السبت المقبل الموافق لـ 10 ماي، فعاليات منتدى الابتكار القانوني (ALIF) في طبعته لعام 2025، بفندق فردي ليلي، الواقع ببلدية بن عكنون بالعاصمة.

ويجمع المنتدى الذي يهدف إلى عرض التجارب الرائدة في إدماج التكنولوجيا في المجال القانوني، مختلف الفاعلين في القطاع، من خبراء قانونيون، قضاة، محامين، وأساتذة جامعيين من داخل وخارج الوطن.

ووفقًا لما صرحت به رئيسة المنتدى، الدكتورة نهلة حرطاني، فإن ALIF يعد فرصة لتطوير القطاع القانوني خاصة ما يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية وتبسيط الوصول إلى العدالة، من خلال المشاركة الفاعلة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب قادة الصناعة القانونية في القارة.

ويتضمن البرنامج مداخلات علمية وورشات تطبيقية حول آليات تطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع التركيز على الابتكار كأداة لتحديث العمل القضائي والإداري في قطاع العدالة.

ولمزيد من المعلومات حول المنتدى تم وضع بيانات الاتصال الآتية:

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