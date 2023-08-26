الجزائر تحتفظ بالمركز الـ 80 عالميا

ترتيب الفيفا للسيدات:

احتفظ المنتخب الجزائري لكرة القدم (سيدات) بالمركز الـ 80 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تم الكشف عنه حيث تتصدر السويد الترتيب لأول مرة في تاريخها متقدمة بطلات العالم إسبانيا.

على المستوى الإفريقي، تحتل الجزائر المركز العاشر خلف كل من نيجيريا (32 عالميا)، جنوب إفريقيا (45) الكاميرون (56)، المغرب (58)، غانا (59)، كوت ديفوار (69)، تونس 76) وغينيا الاستوائية (79).

ولم تخض التشكيلة الجزائرية أي مباراة رسمية منذ شهر فيفري 2022 والمباراتين المزدوجتين أمام جنوب إفريقيا (ذهاب: 0-2 إيابا: 1-1) لحساب الدور الثاني والأخير لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2022 التي جرت مرحلتها النهائية في شهر جويلية الماضي. من جهتها، تصدرت السويد الترتيب لأول مرة في تاريخها وحلت محل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المنهزم في الدور ثمن النهائي للمونديال، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وكان المنتخب الإسباني أكبر مستفيد من هذا الترتيب بعد صعوده بأربع مراتب نتيجة تتويجه باللقب العالمي، فيما خرجت أستراليا من قائمة العشرة الأوائل، رغم بلوغها المربع الذهبي (11) فيما دفعت ألمانيا ثمن مشاركتها المخيبة للآمال وإقصائها من الدور الأول وتقهقرت بأربع مراتب للمركز السادس عالميا.