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الجزائر

الجزائر تحتل المرتبة الأولى افريقيا في الأمن الغذائي

الشروق أونلاين
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الجزائر تحتل المرتبة الأولى افريقيا في الأمن الغذائي

صنف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر، الأولى افريقيا في مجال الأمن الغذائي.

في دراسته الأخيرة حول الفقر، التي نشرت مؤخرا على موقعه الالكتروني، صنف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجزائر، في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5 % من العدد الاجمالي للسكان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين  2018-2020، حيث يعد البلد الوحيد في افريقيا الذي لم يتعدى هذه العتبة.

وعليه، فإن الجزائر قد تم تصنيفها في نفس فئة غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا والبرازيل واستراليا وغيرها.

وفي سياق آخر، من البلدان الأكثر تضررا من ظاهرة سوء التغذية، فقد أحصى برنامج الاغذية العالمي كل من جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، وذلك بنسبة تزيد عن 35 % من مجموع السكان.

كما أبرز برنامج الاغذية العالمي في دراسته، أن أكثر من 811 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، أي 1 من 10 من سكان العالم.

وكان المجتمع الدولي قد تبنى في سنة 2015، الأهداف العالمية الـ17 للتنمية المستدامة، والتي يتمثل هدفها الثاني في التوصل الى “نسبة صفر جوع”، من خلال القضاء على المجاعة وضمان الامن الغذائي وتحسين الغذاء وترقية فلاحة مستدامة في افاق 2030.

تصنيف الجزائر مع الدول المتقدمة في مجال الأمن الغذائي.. وزير الفلاحة يعلق

وفي 6 أكتوبر 2021، قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، إن التقرير الأخير لمنظمة الغذاء العالمي والذي صنف الجزائر  في الخانة الزرقاء يجعلها في نفس المستوى مع أقوى البلدان في العالم في مجال الأمن الغذائي

وأكد الوزير في تصريح صحفي له أن تصنيف منظمة الغذاء العالمية للجزائر في الخانة الزرقاء باعتبارها البلد الإفريقي الوحيد المستقر غذائيا يجعلها في نفس المستوى مع الدول الأوروبية ودول أمريكا.

واعتبر حمداني أن هذا التصنيف يعد مفخرة للجزائر واعتزاز للفلاحين والمنتجيين والموالين المحليين.

تقرير دولي: الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يعاني من المجاعة

كشفت منظمة الغذاء العالمي أن الجزائر تعد البلد الأفريقي الوحيد المستقر غذائيا ولا يعاني من المجاعة.

وأوضح آخر تقرير نشرته المنظمة، السبت، حول المجاعة في العالم أن  الجزائر هو البلد الإفريقي الوحيد المُستقر غذائيا.

وصنف التقرير الدول حسب نسبة المجاعة المنتشرة بها بداية من أقل من 2.5% إلى أكثر من 35% ممثلا كل نسبة بلون معين.

وجاءت الجزائر مع الدول الزرقاء، والتي تقل فيها المجاعة عن 2,5%  وهي أضعف نسبة، لتصنف بذلك مع الدول الأوروبية وكندا واستراليا وغيرها.

مجاعة

و جاء في تقرير المنظمة أيضا أن أكثر من 811 مليون شخص يعانون من المجاعة أغلبهم في القارة الأفريقية، فأكثر من ثُلث سكان الصومال، الكونغو، إفريقيا الوسطى وليبيريا يعانون المجاعة، حيث تتصدرت هذه الدول أسوء المؤشرات في القارة والعالم  بنسبة تجاوزت  35% من السكان.

أما عربيا فاحتلت كل من العراق واليمن صدارة مؤشرات المجاعة بالنسبة للبلدان العربية، ثم تليها مصر والسودان والأردن و سلطنة عمان، من بعدها تونس والمغرب.

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التعليقات
9
  • الخلاط

    ربما لا يعلمون أن البطاطا في الجزائر وصلت إلى 140 دج للكيلوغرام (حوالي 1 دولار) و الدجاج إلى 500 دج (حوالي 4 دولار) !

    32
  • امير

    هذا المؤشر لا علاقة له بما يأكله المواطنين في اي بلد،بل بالقدرة على تأمين الغداء، وشتان بين الاثنين. وهذا يفضح اكثر فشل المسؤولين.

    20
  • Aser

    غريب !!!! مصر و تونس و المغرب يمولان السوق الاوربية بمختلف الاغدية و الاسماك. ومع دلك يلاحظ عدم وجود لون ازرق قاتم جدا.

    57
  • علي لابوانت

    و لكن اغلبية الشعب عايشين بالكريدي ..

    19
  • الفاكتور

    ما المقصود بالمجاعة. الدولة التي تستورد غدائها من قمح و أرز ... او أي ضروريات الحياة فيها مجاعة او معرضة للمجاعة.

    35
  • Haron

    سلطنة عمان انا كنت هناك لا يوجد فقراء في هذا البلد يعتبر من اغنى الدول في العالم الكل عندهم سيارات فاخرة يتجاوز ثمنها 50 ألف دولار ومنازل فيلا الطبقة البسيطة تشمل 70 في المئة من سكانها

    33
  • خليفة

    بعد التصاعد الجنوني لغلاء اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ،و ضعف القدرة الشراءية لدى الشريحة الاكبر من المواطنين الجزائريين ،و انهيار قيمة الدينار ،و قلة الاستثمار و تفشي البطالة بين الشباب..الخ بعد كل هذه العوامل،هل مازلت الجزائر بعيدة عن خطر المجاعة؟

    35
  • عبد الكريم وهران

    بعد قليل ستتهم الجزائر بتقديم رشوة للأمم المتحدة لكي لا تصنفها من البلدان التي فيها مجاعة كما اتهموها بتقديم رشوة للمحكمة الأوروبية نظير اقرارها بطلان و تجريم نهب ثروات الصحراويين.

    -62
  • ملاحظ

    لو يطلع هذه المنظمة علی الاسعار المواذ الاساسية كدجاج والعدس والحبوب لوجد ان الجزاٸر هو البلد الوحيد بالعالم ترتفع بجنون برغم ان اسعارها بالعالم انخفضت، وهي اغلی باءفريقيا من حيث المعيشة لو نظف السيارات والسكن والسياحة

    32

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