الجزائر تحتل المرتبة 13 إفريقيا في مجال البحث العلمي

احتلت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، المرتبة الأولى وطنيا و13 افريقيا و99 عالميا في مجال البحث العلمي، حسب تصنيف AD Scientific Index.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي “كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، بمناسبة حصولها على المرتبة الأولى وطنيا في مجال أعمال البحث العلمية الأكاديمية حسب تصنيف AD Scientific Index 2021 و13 إفريقيا و99 عالميا”.

وأوضح “أنّ هذا التكريم يأتي في إطارالرؤية الاستراتيجية الجديدة القاضية بتكريم التفوق والتميز والابتكار، والتي أصبحت سنة وتقليدا راسخا ونزلت منزلة التنفيذ الفعلي”.