الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير هذه المادة

تمكنت الجزائر من العودة إلى مكانتها السابقة واحتلال المركز الثاني أفريقيا في تصدير مادة “جي أن أل” إلى الأسواق العالمية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بعد أن ارتفعت صادراتها بنسبة وصلت إلى 12 من المائة.

ووفقا لأخر تقرير نشرته منصة “الطاقة” نقلا عن “وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية”، فان صادرات الغاز المسال الجزائري “جي أن أل”، قد ارتفعت إلى 3.01 مليون طن، في حين سجلت الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي، مستوى 2.91 مليون طن.

وتصدّرت نيجيريا قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري، عقب ارتفاع صادراتها إلى ممستوى 3.75 مليون طن، مقابل 3.38 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.