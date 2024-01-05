-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أكدت أن أي خطوة لا تشارك فيها دول المنطقة لن تحقق النتائج المرغوبة

الجزائر تحذر من اللجوء إلى التصعيد في منطقة البحر الأحمر

ع. ب
  • 317
  • 0
الجزائر تحذر من اللجوء إلى التصعيد في منطقة البحر الأحمر
أرشيف

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، على أهمية “تفادي تصعيد التوترات” في منطقة البحر الأحمر لـ”منع نشوب أي نزاع إقليمي لا يمكن السيطرة على تبعاته”، مشددا على “ضرورة الابتعاد عن اتخاذ أي تدابير تصعد التوتر في اليمن وتقوض الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص في المنطقة”.
وأوضح بن جامع في تدخل له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – خلال إحاطة للمجلس حول الوضع في البحر الأحمر – أن “التطورات الأخيرة في البحر الأحمر يجب تحليلها ضمن إطار إقليمي شامل، حيث تواجه المنطقة حاليا مرحلة عصيبة يسود فيها غياب الاستقرار واحتمال تشعب النزاع إقليميا وفي أي لحظة”، مشددا على “أهمية ممارسة ضبط النفس وتفادي تصعيد التوترات لمنع نشوب أي نزاع إقليمي لا يمكن السيطرة على تبعاته”.
ودعا الديبلوماسي الجزائري إلى ضرورة “الابتعاد تماما عن أي تدابير قد تؤدي إلى تبعات تصعد التوتر في اليمن بحد ذاته وتقوض الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص والذي حصل على دعم من الأطراف المحلية والإقليمية”.
وذكر بن جامع بإنشاء مجلس الدول الخليجية والإفريقية على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن كـ “إطار لخدمة الأمن والمصالح الاقتصادية في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية”، لافتا في هذا الإطار إلى أن “أي جهود مشتركة لا تشارك فيها بشكل ناشط الدول الساحلية المعنية لن تكون كافية ولن تحقق النتائج المرغوبة”.
وأكد أن “معالجة الأسباب الجذرية التي تعرقل الأمن البحري أساسية وتتطلب فهما للواقع الجغرافي والتاريخي”.
وبعد أن شدد على التزام الجزائر بصون السلم والأمن الدوليين، أكد بن جامع أن مسؤولية ضمان الأمن البحري “تقع على عاتق الدول الساحلية فهي الأكثر جهوزية لضمان أمن هذه الممرات البحرية الأساسية”. واعتبر أن هذه التطورات “لها تبعات كبيرة على الأمن الاقتصادي والبحري في المنطقة”، مضيفا أن حماية الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر، الذي يشكل ممرا أساسيا للتجارة العالمية إذ تمر عبره نحو 15 بالمائة من الأنشطة البحرية العالمية، “تكتسي أهمية كبيرة للعالم بأسره”.

مقالات ذات صلة
غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام

غلق مؤقت للطريق السريع الجنوبي بزرالدة لمدة 3 أيام

وفاة 03 أشخاص في حادث مرور بتمنراست

وفاة 03 أشخاص في حادث مرور بتمنراست

صدور نصّ قانوني جديد حول بطاقة المقاول الذاتي

صدور نصّ قانوني جديد حول بطاقة المقاول الذاتي

عبد العزيز بلعيد يعلن عدم ترشحه لرئاسة جبهة المستقبل

عبد العزيز بلعيد يعلن عدم ترشحه لرئاسة جبهة المستقبل

شرطة الشلف تحبط عملية هجرة سرية وتوقف 4 أشخاص

شرطة الشلف تحبط عملية هجرة سرية وتوقف 4 أشخاص

فتح الجامعات إلى العاشرة ليلا إجباري عبر كافة الولايات

فتح الجامعات إلى العاشرة ليلا إجباري عبر كافة الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد