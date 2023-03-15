الجزائر تحذر من تدابير انفرادية تضرب توازن سوق النفط 

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن اعتماد تدابير انفرادية وتشريعات مضللة سيقلل الاستثمارات النفطية وسينجر عنه عدم استقرار دائم في سوق النفط.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الوزير عرقاب أكد، الأربعاء، على أن الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون لأكثر من 6 سنوات، قد يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة، إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق، مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط.

كما أشاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بقرار خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وأكد الوزير عرقاب، أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تحظى باهتمام بالغ.

كما أشار الوزير، إلى أن بلدان إعلان التعاون أظهرت حكمة وبُعد نظر استثنائي من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023، من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي.