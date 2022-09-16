الجزائر تحصد جائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022
حصلت الجزائر على جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022.
وتمكن الجزائري عادل قانة، من الظفر بجائزة سمو عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وذلك بالنظر الى العمل البارز المقدم في ميدان العمل التضامني والتطوعي والتنموي، وبالخصوص تثمينا لقوافل الأطباء المتطوعين التي نظمتها الشبكة الجزائرية للشباب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ثلاث طبعات متتالية (2020، 2021 و2022) كنموذج يحتذى به، وتجربة يمكن العمل وفق خبرتها.
وتم الإعلان عن فوز الجزائر الجمعة في حفل توزيع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع لجامعة الدول العربية وذلك بعد أن قامت اللجنة المختصة المشكّلة من قبل خبراء وممثلي الاتحاد العربي للتطوع، بدراسة كافة المشاريع والبرامج التي تم تنظيمها خلال السنتين الماضيتين من كل الدول العربية.
تكريم “قافلة جزائرية” أجرت آلاف العمليات الجراحية مجانا #البحرين #العمل_التطوعي https://t.co/uGrptFhvMB
— صحيفة البلاد البحرينية (@albiladpress) September 16, 2022
الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 من سبتمبر، بهدف تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.