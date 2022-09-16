-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الجزائر تحصد جائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022

الشروق أونلاين
  • 122
  • 0
الجزائر تحصد جائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022
ح.م
الجزائري عادل قانة الفائز بالجائزة

حصلت الجزائر على جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي  لسنة 2022.

وتمكن الجزائري عادل قانة، من الظفر بجائزة سمو عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وذلك بالنظر الى العمل البارز المقدم في ميدان العمل التضامني والتطوعي والتنموي، وبالخصوص تثمينا لقوافل الأطباء المتطوعين التي نظمتها الشبكة الجزائرية للشباب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ثلاث طبعات متتالية (2020، 2021 و2022) كنموذج يحتذى به، وتجربة يمكن العمل وفق خبرتها.

وتم الإعلان عن فوز الجزائر الجمعة في حفل توزيع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع لجامعة الدول العربية وذلك بعد أن قامت اللجنة المختصة المشكّلة من قبل خبراء وممثلي الاتحاد العربي للتطوع، بدراسة كافة المشاريع والبرامج التي تم تنظيمها خلال السنتين الماضيتين من كل الدول العربية.

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 من سبتمبر، بهدف تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.

مقالات ذات صلة
ليست قضية خطوات.. هكذا يحميك المشي من أمراض خطيرة

ليست قضية خطوات.. هكذا يحميك المشي من أمراض خطيرة

سعودي متوفى ينقذ 5 مرضى حالتهم حرجة! (فيديو)

سعودي متوفى ينقذ 5 مرضى حالتهم حرجة! (فيديو)

بالفيديو.. هذه حقيقة انقلاب شاحنة محملة بالسكر الجزائري في تونس

بالفيديو.. هذه حقيقة انقلاب شاحنة محملة بالسكر الجزائري في تونس

المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون يجمع مهنيي الإعلام في الرياض

المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون يجمع مهنيي الإعلام في الرياض

ترشيح 51 عملا مسرحيا و57 فيلما للإنجاز في ستينية الاستقلال

ترشيح 51 عملا مسرحيا و57 فيلما للإنجاز في ستينية الاستقلال

الإفراج قريبا عن دفتر شروط خاص باستغلال القاعات السينمائية من طرف الخواص

الإفراج قريبا عن دفتر شروط خاص باستغلال القاعات السينمائية من طرف الخواص

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد