الجزائر تحصد جائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022

حصلت الجزائر على جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي لسنة 2022.

وتمكن الجزائري عادل قانة، من الظفر بجائزة سمو عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وذلك بالنظر الى العمل البارز المقدم في ميدان العمل التضامني والتطوعي والتنموي، وبالخصوص تثمينا لقوافل الأطباء المتطوعين التي نظمتها الشبكة الجزائرية للشباب تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ثلاث طبعات متتالية (2020، 2021 و2022) كنموذج يحتذى به، وتجربة يمكن العمل وفق خبرتها.

وتم الإعلان عن فوز الجزائر الجمعة في حفل توزيع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع لجامعة الدول العربية وذلك بعد أن قامت اللجنة المختصة المشكّلة من قبل خبراء وممثلي الاتحاد العربي للتطوع، بدراسة كافة المشاريع والبرامج التي تم تنظيمها خلال السنتين الماضيتين من كل الدول العربية.

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في الوطن العربي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع الذي يصادف 15 من سبتمبر، بهدف تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.