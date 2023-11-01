الجزائر تحصد 172 ميدالية في البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

أنهت الجزائر مشاركتها في البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال لكل الفئات بحصد 172 ميدالية، منها 54 ذهبية.

وأحرز الرباعون الجزائريون خلال البطولة التي أقيمت بمصر، 54 ميدالية ذهبية، و 66 فضية و 52 برونزية.

وتحصلت الجزائر على 99 ميدالية منها 25 ذهبية و38 فضية ، في البطولة العربية و 73 ميدالية أخرى، منها 29 ذهبية و28 فضية، في البطولة الإفريقية.

وقال المدير الفني الوطني محمد بوعباش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “مشاركتنا في منافسات مصر هو مرحلة أولى لتشبيب المنتخب الوطني، الرباعون المختارون قامت المديرية الفنية باسترجاعهم لإعادة إدماجهم ومرافقتهم وتقييم مستواهم الفني”.

ووصف بوعباش النتائج المحققة بـ” الرائعة” للمواهب الشابة التي كانت “مهمشة”، مؤكدا أن المجموعة تمتلك إمكانيات جيدة قادرة على تشريف رياضة رفع الأثقال الجزائرية.