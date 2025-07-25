الجزائر .. تحضيرات جديدة لإطلاق جولة تراخيص ثانية لاستكشاف النفط والغاز

كشفت منصة “أرغوس ميديا” المتخصصة في شؤون الطاقة العالمية، عن تحضيرات تجريها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، لإطلاق جولة تراخيص ثانية لاستكشاف النفط والغاز في الجزائر.

ووفقا لذات المصدر، من المتوقع أن يتم الافراج عن هذه العملية خلال الربع الأخير من العام الجاري (2025) أو الربع الأول من العام المقبل(2026) على أقصى تقدير.

وتأتي هذه الخطوة، بعد النجاح الذي عرفته جولة التراخيص الأولى والتي أفضت الى منح تراخيص استثمار مسّت 05 مربعات من أصل 06 مربعات لصالح شركات (توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وسينوبك الصينية).

وبخصوص هذه الجولة، أكّد رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية، سمير بختي، أن الفائزين التزموا باستثمارات رأسمالية إجمالية لا تقل عن 553 مليون دولار، وهي قابلة للزيادة تبعًا لنتائج الاستكشاف وخطط التطوير، وفقا لذات المصدر.

وفي تصريح أدلى به سمير بختي، لمنصة “أرغوس ميديا” حول جولة التراخيص الثانية، قال: “نحن نناقش كل شيء، قواعد جولة العطاءات، والجانب الاقتصادي، والمؤهلات، والشروط، ونحن منفتحون على الاستماع إليهم”.

وتسعى الجزائر في السنوات الأخيرة الى تطوير قطاعها الطاقوي (النفط والغاز) عبر جذب استثمارات خارجية تُعنى بالاستكشاف والاستخراج ومن ثمّ التحويل، بالشراكة مع المجمع العمومي الجزائري سوناطراك، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتخلّي أوروبا عن جزء كبير من الغاز الروسي.

وفي تصريح سابق للرئيس عبد المجيد تبون، أكد على رغبة الجزائر في رفع انتاجها من الغاز الطبيعي الى 200 مليار متر مكعب سنويا، علما أن الجزائر حاليا تنتج حاليا ما يقارب 100 مليار متر مكعب، يُوجّه نصفه للاستهلاك المحلّي.