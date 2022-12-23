الجزائر تحقق 6 ملايير دولار خارج المحروقات إلى غاية نوفمبر 2022

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن الجزائر حققت ما يفوق 6 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر 2022.

وأوضح رزيق لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 36 من التظاهرة الدولية “أسيهار تمنراست”، أن هذا الرقم من الصادرات خارج المحروقات يؤكد نجاعة السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحرير الجزائر من التبعية لموارد المحروقات“.

وأشار الوزير بالمناسبة أن “الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة”.

كما أكد أن “الحكومة عازمة على إعطاء دفع جديد لنشاط الإستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة قانون الإستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية و الوسائل التكنولوجية لضمان نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة اعتبارات الأمن البيئي و احتياجات التنمية الإجتماعية”.

وأوضح في هذا الصدد أن قانون الإستثمار الجديد تم تدعيمه بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الولايات الحدودية لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من الدبداب وتندوف وعلى الحدود المالية والنيجرية مما يساهم في “بعث ديناميكية اقتصادية و تجارية بين سكان الولايات الحدودية و الدول المجاورة و تحقيق التكامل الإقتصادي في المنطقة”.

وذكر وزير التجارة وترقية الصادرات أن هذا النوع من التظاهرات الإقتصادية على غرار الأسيهار تشكل ملتقى الطرق للتبادل والتعاون الإقتصادي الإقليمي و فرصة لتعزيز وتثمين الإمكانيات الإنتاجية المحققة في عدة مجالات وربط جسور التواصل لتبادل تجاري على قاعدة رابح-رابح.