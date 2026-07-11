الجزائر تحيي اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، في أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وينظم هذا اللقاء من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، بهدف تسليط الضوء على آليات تعزيز الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية.

ويُقام اليوم الدراسي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بملف الحوكمة وتعزيز النزاهة في التسيير العمومي والاقتصادي.