الجزائر تحيي اليوم العالمي للشغل وسط جهود متواصلة لتعزيز حقوق العمال

يحتفل العمال في الجزائر، اليوم الخميس، باليوم العالمي للشغل في ظل تواصل الجهود الحكومية لتعزيز الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تؤكد فيه الدولة التزامها بتحسين أوضاع العمال، حيث شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن العمال هم “أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة”. وقد تُرجمت هذه الرؤية إلى سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة.

ومنذ سنة 2020، وضعت السلطات تحسين الوضع المهني والاجتماعي للعمال على رأس أولوياتها، من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على الدخل لفئات الدخل المحدود، وزيادة الأجور والمعاشات.

وفي خطوة وُصفت بالاستثنائية، قرر رئيس الجمهورية العام الماضي رفع أجور العمال بنسبة تصل إلى 47%، وهي أكبر زيادة تُسجّل منذ أكثر من عقد، مع تأكيده على استمرار هذه الزيادات بشكل تدريجي لتحسين القدرة الشرائية وظروف العيش.

وشهد قطاع العمل أيضًا إصلاحات جوهرية، من بينها تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود دائمة، وتثبيت أصحاب العقود المؤقتة في مناصب عمل مستقرة، إلى جانب صدور القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك المهنية، لاسيما في قطاعات التربية، الصحة، والشؤون الدينية.

وفي قطاع التربية، تم إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة، في خطوة رحبت بها النقابات واعتبرتها دفعة قوية للمنظومة التربوية.

كما أُقرّت الحكومة تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، مع تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يومًا، وهو ما يتجاوز المعايير التي توصي بها منظمة العمل الدولية.

وفي إطار الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الأسرة التربوية، صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على تخفيض سن التقاعد لفائدة المعلمين والأساتذة بثلاث سنوات، تقديرًا لجهودهم في تربية الأجيال.

وفي الجانب النقابي، أكد رئيس الجمهورية على ضمان ممارسة الحق النقابي في الجزائر، مشددًا على ضرورة احترام القانون في هذا المجال، وتوفير آليات شفافة تضمن تمثيلًا نقابيًا حقيقيًا.

ويواصل العمال الجزائريون مساهمتهم الفعالة في مشاريع التنمية الوطنية، من مناجم غار جبيلات بولاية بشار، إلى مصانع تحلية المياه بوهران، بومرداس، تيبازة والطارف، حيث لم تغب تحيات رئيس الجمهورية للعاملين في هذه المشاريع الحيوية، تقديرًا لجهودهم في تجسيد “الحلم الجزائري”.