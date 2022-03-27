الجزائر تحيي “ساعة الأرض” بإطفاء الأضواء

أحيت الجزائر اليوم العالمي لـ “ساعة الأرض “، بإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في الساحات الكبرى عبر مدن الوطن.

وتهدف التظاهرة إلى المساهمة في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة وعقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال حركة رمزية تتمثل في إطفاء الأضواء لمدة محدودة.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد جرى الاحتفال الرئيسي في رياض الفتح بالجزائر العاصمة. بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان. وممثلة وزيرة البيئة بوعلي مليكة.

وقد أشرفت على هذا الاحتفال جمعية “سيدرا”، بالتعاون مع الجمعية الوطنية لترقية وعقلنة استغلال الطاقة بالجزائر. وشركة “شلوم برغر”.

وقال الوزير زيان بالمناسبة إنّ “الجزائر على غرار كل بلدان العالم تحيي اليوم العالمي لساعة الأرض. قصد التحسيس بقيمة الطاقة الكهربائية التي تستهلك يوميا”.

وأضاف: “إطفاء المصابيح لمدة ساعة لا يكفي وحده للحفاظ على البيئة و المساهمة في اقتصاد الطاقة. و إنما يجب أن تكون هناك توعية يومية و بصفة مستدامة بهذا الشأن”.