الجزائر تخفض إنتاجها من النفط بمقدار 51 ألف برميل يوميا

بين الفاتح جانفي و31 مارس 2024 :

قررت الجزائر إجراء تخفيض طوعي وإضافي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا في الفترة ما بين 1 جانفي و31 مارس 2024،

قررت الجزائر أن تخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا في الفترة ما بين 1 جانفي و31 مارس 2024، وهذا بشكل طوعي وإضافي، ليصل بذلك عرضها إلى 908 آلاف برميل يوميا خلال هذه الفترة، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم في بيان.

القرار أتى بعد مشاركة الجزائر في أعمال الاجتماع 187 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، والاجتماع 51 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وكذا الاجتماع الوزاري الـ 36 لمنظمة أوبك وغير أوبك، والتي انعقدت اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وضع إقتصادي عالمي غير مؤكد فيما يخص تنميته

حيث تبادل الوزراء المسؤولون عن النفط وممثلو دول إعلان التعاون أوبك+ وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.

وزارة الطاقة والمناجم قالت أنه “لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مؤكد فيما يتعلق بتنميته على المدى القصير، خاصة بسبب تباطؤ النمو في البلدان الصناعية، والتضخم الذي لا يزال مرتفعا، فضلا عن الانتعاش المعتدل في النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الناشئة.” وأضافت “حتى لو ظل الطلب العالمي على النفط في الوقت الحالي عند مستويات ملحوظة نسبيا بفضل نمو قطاعي النقل والبتروكيماويات، فمن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي في العديد من المناطق إلى احتواء زيادته بمرور الوقت خلال الأشهر القليلة المقبلة.”

تخفيض يضاف إلى التخفيض السابق

ذات المصدر قال أن القرارات المتخذة لضبط إنتاج دول أوبك+ خلال هذا العام كانت مفيدة وأظهرت فاعليتها في تحقيق التوازن واستقرار السوق. ما جعل الدول الـ 23 تقرر خفض إنتاجها لعام 2024 بأكمله.

“وكإجراء وقائي وبالتنسيق مع العديد من أعضاء أوبك+، قررت الجزائر إجراء تخفيض طوعي وإضافي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا في الفترة ما بين 1 جانفي و31 مارس 2024، ليصل بذلك عرضها إلى 908 آلاف برميل يوميا خلال هذه الفترة.” كتبت وزارة الطاقة في بيانها.

وللتذكير فهذا التخفيض الطوعي يأتي إضافة إلى التخفيض البالغ 48 ألف برميل يوميا المعلن عنه سابقا في أفريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.