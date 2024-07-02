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اقتصاد

الجزائر تخفض كمية حرق الغاز بـ 400 مليون متر مكعب على أساس سنوي

عادل ف
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الجزائر تخفض كمية حرق الغاز بـ 400 مليون متر مكعب على أساس سنوي

تمكنت الجزائر من خفض كمية حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بمقدار 400 مليون متر مكعب سنة 2023، أي بكمية اجمالية بلغت 8.2 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك المركز الـ 06 من أصل اكثر 10 دول حرقا للغاز في العالم.

وحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي، فان اجمالي حرق عالميًا يقدّر بـ 148 مليار متر مكعب في عام 2023، مقابل 139 مليار متر مكعب خلال 2022، أي بزيادة 9 مليارات متر مكعب.

وتعدّ روسيا أكثر الدول حرقا للغاز، وفق ذات المصدر، بكمية اجمالية بلغت سنة 2023، نحو 28,4 مليار متر مكعب، وبزيادة سنوية بلغت 2.9 مليار متر مكعب.

ويعتبر الغاز الطبيعي المعرض للحرق، خسارة اقتصادية فادحة، تسعى على ضوئها الدول المنتجة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، إلى تقليل كميات الحرق عبر ايجاد تكنولوجيات جديدة تمكنها من استغلال هذه المادة في توليد الكهرباء بدلا من ضياعها في الهواء.

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