الجزائر تدافع عن دعم الدول ذات الدخل الضعيف وتخفيف ديونها

خلال الاجتماع الـ49 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بواشنطن

رافع محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، بمناسبة الاجتماع الـ49 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الذي عقد يومي 18 و19 أفريل الجاري في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من أجل دعم الدول ذات الدخل الضعيف وتخفيف ديونها.

وخلال رئاسته للدائرة التي تضم الجزائر وغانا وإيران وليبيا والمغرب وباكستان وتونس، اعتبر طالب أن نمو الدول ذات الدخل المنخفض التي تمتلك معظمها قليلا أو لا تمتلك أي هامش مناورة في السياسات الاقتصادية، يتعرض لعراقيل بسبب زيادة دفع الفوائد التي تضاعفت خلال الـ15 سنة الأخيرة وكذا انخفاض الدعم المالي الخارجي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يعتمد النمو التدريجي في الدول ذات الدخل المنخفض على إزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمار والنمو والحصول على تمويل مناسب بشروط أكثر توافقية”، معتبرا أن المساعدات ستمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز الاندماج والقضاء على الفقر.

وفي معرض تقييمه للوضع الاقتصادي العالمي، اعتبر محافظ بنك الجزائر أن المخاطر التي تحدق بالنمو العالمي أصبحت متوازنة أكثر الآن مما كانت عليه قبل ستة أشهر.

ولفت إلى أن الظروف المالية العالمية المتوترة والإنتاجية المنخفضة والصدمات المناخية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية مازالت تؤثر سلبا على آفاق النمو على المدى البعيد، لاسيما في الأسواق الناشئة والنامية مما يعرقل، يضيف المتحدث، فرصهم في الوصول إلى مستويات دخل أعلى.