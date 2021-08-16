الجزائر تدخل رأسمال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

بقرار من الرئيس تبون في حدود 203 سهم

رخّص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حسب ما صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية.

وجاء في هذا المرسوم الرئاسي رقم 21-309 أنّ الرئيس “يرخص في حدود مائتين وثلاثة (203) سهم باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة”.

وأوضح المصدر أن عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتم حسب اللائحة رقم 231 المؤرخة في 10 جويلية 2020 (لائحة انضمام الجزائر بصفة عضو، المعتمدة من طرف مجلس محافظي البنك) من أموال الخزينة العمومية.

وكانت الجزائر قد انضمت رسميا إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب المرسوم الرئاسي 21-185 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 5 ماي 2021.

يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة دولية تتخذ من لندن مقرا لها وضمت 69 عضوا إلى غاية جويلية 2019. ويقدم هذا البنك التنموي متعدد الأطراف تمويلات لدعم التنمية في البلدان الأعضاء.

س. ع