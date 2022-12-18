الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

لاستغلال قدراتها الإنتاجية للتصدير.. عرقاب:

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال انتاج الكهرباء من أجل تصدير هذه الطاقة لاسيما نحو أوروبا.

وأوضح عرقاب، على هامش مراسيم تدشين المقر الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، أن الجزائر “تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الانتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز”.

وأضاف في هذا الإطار أن مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الانتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير “جودة الطاقة”.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الجزائر أصبحت “منتجا كبيرا” للكهرباء بطاقة انتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة.

وهذا ما يجعل من الجزائر – حسب الوزير – “قطبا طاقويا بامتياز”، إذ أنها تتمتع، زيادة على قدرات الإنتاج الهائلة في الكهرباء، بقدرات انتاجية كبيرة في الغاز، والمواد البترولية وغيرها.

وأضاف عرقاب قائلا: “نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لاسيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية”.