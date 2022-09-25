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الجزائر
في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

الجزائر تدعم ترشح فلسطين لنيل عضوية أمميّة كاملة

ق. و
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الجزائر تدعم ترشح فلسطين لنيل عضوية أمميّة كاملة

أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مساء السبت، عن دعم الجزائر للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني للأمين العام للأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وبمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة حركة عدم الانحياز حول فلسطين، صرح لعمامرة أن قبول فلسطين سيساهم في تسوية القضية الفلسطينية وسيضع القوة المحتلة أمام مسؤولياتها، مضيفا أن صمت المجتمع الدولي وسياسات الأمر الواقع يقوضان أي أمل في تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية.

ولدى تذكيره بالموقف المبدئي للجزائر المؤيد لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن القمة العربية المقبلة بالجزائر ستشكل مرحلة هامة لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية وبعث عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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